LIVE TINJU DUNIA Vergil Ortiz Vs Maurice Hooker, Lawrence Okolie Vs Glowacki & Beterbiev Vs Deines

Live DAZV tinju dunia Minggu 21 Maret 2021 pagi WIB, Vergil Ortiz Vs Maurice Hooker dan Okolie Vs Krzysztov Glowacki.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live tinju dunia menampilkan tiga pertarungan seru di tempat berbeda sepanjang, Minggu 21 Maret 2021.

Tiga pertarungan tersebut adalah Artur Beterbiev Vs Adam Deines, Lawrence Okolie Vs Krzysztov Glowacki dan Lawrence Vergil Ortiz Jr Vs Maurice Hooker.

Tiga pertarungan ini disiarkan live streaming TV Online DAZN.

Dari kelas berat ringan, ada duel Artur Beterbiev vs Adam Deines yang akan digelar di Megasport Arena in Moscow, Rusia, Minggu 21 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.

Sementara dari kelas welter, ada duel Vergil Ortiz vs Maurice Hooker yang digelar di Dickies Arena in Fort Worth, Texas, Amerika Serikat.

Vergil Ortiz vs Maurice Hooker

Duel Vergil Ortiz vs Maurice Hooker digelar dalam rangka perebutan gelar juara dunia WBO kelas welter yang saat ini kosong.

Pertarungan ini menjadi ajang bagi Vergil Ortiz untuk meraih gelar juara seseungguhnya.

Petinju Amerika Serikat berusia 22 tahun, Vergil Ortiz selama ini memang dikenal sebagai sosok juara tanpa sabuk.

16 pertarungan yang dilakoninya, semua berhasil dimenangkan dengan KO/TKO.