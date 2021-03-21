Liga Champions
Daftar Top Skor Liga Champion Striker Borussia Dortmund Erling Haaland Memimpin dengan 10 Gol
Daftar top skor sementara UCL 10 gol : Erling Haaland (Borussia Dortmund). 6 gol : Marcus Rashford (Manchester United), Alvaro Morata (Juventus), Neym
Update Liga Champions 2021 DI SINI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal 8 besar liga Champion leg 1 akan dimulai pada Rabu 7 April 2021 waktu Indonesia.
Ada 8 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket semifinal liga champion.
Di antaranya Manchester City vs Borussia Dortmund FC Porto vs Chelsea Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool vs Real Madrid
Hasil undian perempat final liga champion menempatkan wakil Inggris Liverpool melawan wakil Spanyol Real Madrid.
Kemudian wakil Inggris lainnya Manchester City akan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund.
Wakil Portugal FC Porto melawan wakil Jerman lainnya Chelsea.
Sementara wakil Perancis PSG melawan wakil inggris lainnya Bayern Munchen.
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Hasil Drawing Liga Champions babak perempat final :
Top Skor Liga Champion
Daftar Top Skor Liga Champion 2021
Borussia Dortmund
Erling Haaland
Liga Champion
Jadwal 8 Besar Liga Champion 2021
doymelano
Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
tribun pontianak
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