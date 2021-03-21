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Liga Champions

Daftar Top Skor Liga Champion Striker Borussia Dortmund Erling Haaland Memimpin dengan 10 Gol

Daftar top skor sementara UCL 10 gol : Erling Haaland (Borussia Dortmund). 6 gol : Marcus Rashford (Manchester United), Alvaro Morata (Juventus), Neym

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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Striker Borussia Dortmund Erling Haaland. 

Update Liga Champions 2021 DI SINI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal 8 besar liga Champion leg 1 akan dimulai pada Rabu 7 April 2021 waktu Indonesia.

Ada 8 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket semifinal liga champion.

Di antaranya Manchester City vs Borussia Dortmund FC Porto vs Chelsea Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool vs Real Madrid

Hasil undian perempat final liga champion menempatkan wakil Inggris Liverpool melawan wakil Spanyol Real Madrid.

Kemudian wakil Inggris lainnya Manchester City akan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund.

Wakil Portugal FC Porto melawan wakil Jerman lainnya Chelsea.

Sementara wakil Perancis PSG melawan wakil inggris lainnya Bayern Munchen.

Baca juga: Perempat Final Liga Champions Ajang Balas Dendam! PSG Vs Bayern Munchen dan Liverpool Vs Real Madrid

Hasil Drawing Liga Champions babak perempat final :

2. FC Porto vs Chelsea

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Top Skor Liga Champion
Daftar Top Skor Liga Champion 2021
Borussia Dortmund
Erling Haaland
Liga Champion
Jadwal 8 Besar Liga Champion 2021
doymelano
Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
tribun pontianak
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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