Ilustrasi - Hasil Undian Perempat Final Liga Champion Liverpool vs Real Madrid dan Chelsea vs PSG.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil undian perempat final liga champion menempatkan wakil Inggris Liverpool melawan wakil Spanyol Real Madrid.

Kemudian wakil Inggris lainnya Manchester City akan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund.

Wakil Portugal FC Porto melawan wakil Jerman lainnya Bayern Muenchen.

Sementara wakil Perancis PSG melawan wakil inggris lainnya Chelsea.

Hasil undian perempat final liga champion ini merupakan hasil simulasi yang dilaporkan Football.london.

Mengutip superball.bolasport.com, final kepagian tampaknya sudah terjadi dalam simulasi itu, yaitu Liverpool versus Real Madrid.

Dalam 3 kali pertemuan terakhirnya dengan Real Madrid di Liga Champions, Liverpool selalu kalah dengan skor 0-3, 0-1, dan 1-3.

