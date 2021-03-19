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Hasil Drawing 8 Besar Liga Champion 2021 FC Porto vs Bayern Muenchen dan Dortmund vs Manchester City

Hasil undian perempat final liga champion menempatkan wakil Inggris lainnya Manchester City akan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund. Wakil Portuga

zoom-inlihat foto Hasil Drawing 8 Besar Liga Champion 2021 FC Porto vs Bayern Muenchen dan Dortmund vs Manchester City
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Hasil Drawing 8 Besar Liga Champion 2021 FC Porto vs Bayern Muenchen dan Dortmund vs Manchester City. 

Update Liga Champions 2021 DI SINI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil undian perempat final liga champion menempatkan wakil Inggris Liverpool melawan wakil Spanyol Real Madrid.

Kemudian wakil Inggris lainnya Manchester City akan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund.

Wakil Portugal FC Porto melawan wakil Jerman lainnya Bayern Muenchen.

Sementara wakil Perancis PSG melawan wakil inggris lainnya Chelsea.

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Hasil undian perempat final liga champion ini merupakan hasil simulasi yang dilaporkan Football.london.

Mengutip superball.bolasport.com, final kepagian tampaknya sudah terjadi dalam simulasi itu, yaitu Liverpool versus Real Madrid.

Dalam 3 kali pertemuan terakhirnya dengan Real Madrid di Liga Champions, Liverpool selalu kalah dengan skor 0-3, 0-1, dan 1-3.

SIMULASI 1 DRAWING PEREMPAT FINAL

Borussia Dortmund vs Manchester City
Liverpool vs Real Madrid
Chelsea vs PSG
FC Porto vs Bayern Muenchen

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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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