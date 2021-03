DAYANA Malu Sudah Nuduh Orang Indonesia, Terbongkar Penyebab Tik Toknya Diblokir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dayana yang mulai dikenal masyarakat Indonesia karena YouTuber Fiki Naki terlibat masalah dengan manajer sang YouTuber.

Meski sudah minta maaf, namun Dayana kadung dicap jelek oleh sebagian netizen yang berasal dari Indonesia.

Lama tak ada kabarnya, Dayana mendadak marah menuduh orang Indonesia lakukan hal ini.

Curahan hatinya itu diungkap Dayana lewat Instagram storiesnya.

Dayana menyebut jika akun Tiktoknya diblokir oleh orang Indonesia.

"My Tiktok account has been blocked by Indonesian haters," tulisnya.

Setelah menuduh orang Indonesia, ternyata penyebab akunnya tak bisa dibuka bukan karena apa yang dituduhkannya.

Tahan malu, Dayana menyebut jika akun Tiktoknya sementara tak bisa dibuka karena sedang ada verifikasi sistem dan untuk menghapus hate comment di akun Tiktoknya.

"Hey guys, i just found out that i was not blocked, its just temporary verification and for deleting the haters comment," tulisnya.

Kelakuan Dayana yang seolah menyudutkan orang Indonesia sontak menuai kontra usai diunggah akun gosip di Instagram.