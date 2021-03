Polres Sekadau Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani Berkala

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Polres Sekadau gelar tes kesamaptaan jasmani dalam rangka mengukur kemampuan dan kondisi fisik personel, dalam menunjang tugas pokok keseharian selaku anggota Polri.

Kabag Sumda Sumda Polres Sekadau Kompol Tomy Cahyadi menjelaskan kesamaptaan jasmani merupakan program rutin yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun.

Dengan berbagai manfaat, diantaranya untuk kepentingan karir, menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan sehat, serta tidak gampang terserang penyakit.

Kesamaptaan jasmani dibagi 3 Rayon. Rayon I meliputi Polsek Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap. Rayon II Polsek Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu. Sedangkan Rayon III Polres Sekadau dan Polsek Sekadau Hilir.

"Untuk Rayon III, tes berlangsung 3 hari dari tanggal 16 hingga 18 Maret 2021. Seluruh personel wajib mengikuti, karena hasilnya nanti merupakan persyaratan dalam pembinaan karir masing-masing personel," jelas Kabag Sumda.

Dengan materi kesamaptaan jasmani yang diawali dengan latihan beladiri Polri, dilanjutkan lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up dan lari sejauh 10 meter membentuk angka 8 atau shuttle run.

Nantinya hasil dari kesamaptaan jasmani, akan menjadi data rekam jejak pada aplikasi SDM Budaya Unggul Mabes Polri dan merupakan bagian dari 13 komponen yang diwajib dipenuhi. (*)