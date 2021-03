Live Streaming AC Milan Kontra Manchester United Leg Kedua Liga Eropa 2021 Lengkap Prediksi Skor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Eropa malam ini menyajikan sejumlah pertandingan yang dipastikan seru.

Ada delapan partai seru di antaranya big match AC Milan kontra Manchester United, Molde vs Granada, Dinamo Zagreb vs Tottenham, Arsenal vs Plympiakos, Shakhtar Donetsk vs AS Roma, Rangers vs Slavia Praha, AC Milan vs Manchester United, Villarreal vs Dynamo Kyiv, Young Boys vs Ajax.

Liga Eropa dini hari nanti bisa disaksikan live SCTV maupun Vidio.

AC Milan vs MU

AC Milan kembali memfokuskan diri jelang hadapi Manchester United pada leg kedua Liga Eropa yang akan berlangsung di Stadion San Siro Milan Jumat 19 Maret 2021 Live SCTV pukul 03.00 WIB.

Keduanya bermain imbang 1-1 saat leg pertama dalam laga yang berlangsung di Old Traffrord.

Lantas bagaimana peluang keduanya untuk memperebutkan satu tiket ke babak perempat final Liga Eropa musim ini.

Adapun syarat AC Milan untuk lolos yakni cukup menahan imbang Man United dengan skor 0-0 dan tidak imbang dengan skor lebih dari dua gol misal 2-2 atau 3-3.

Sementara bagi Man United harus mengincar kemenangan pada laga ini.

Kemenangan dengan skor berapapun atau imbang dengan skor di atas satu gol cukup untuk menghantarkan MU ke babak selanjutnya.