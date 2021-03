Jam Tayang Drawing UCL Perempat Final & Semifinal | Kans Duel Liverpool vs Chelsea & Bayern vs PSG

Dok UEFA via Kompas.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Drawing UCL atau UEFA Champions League 2020/2021 babak perempat final dan semifinal berlangsung, Jumat 19 Maret 2021 malam WIB.

Jam tayang drawing UCL direncanakan berlangsung mulai pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 19.00 WIB.

Drawing UCL berlangsung dilakukan di markas UEFA, di Nyon, Swiss.

Baca juga: Hasil Drawing Perempat Final Liga Champions 2021 Bisakah Wakil Inggris Saling Bentrok ?

Inggris mengirim wakil terbanyak pada babak delapan besar Liga Champions.

Tiga tim masing-masing Liverpool, Manchester City dan Chelsea.

Peluang atau kans duel sesama tim Inggris sangat berkemungkinan terjadi karena tak ada klub unggulan.

Liverpool vs Chelsea atau Liverpool vs Man City ataupun Man City vs Chelsea sangat mungkin terjadi dalam hasil undian babak perempat final.

Begitu pun dua tim Jerman, Bayern Muenchen dan Borussia Dortmund.

Juara bertahan Liga Champions 2019/2021, Bayern Munchen sangat mungkin berduel dengan Dortmund di babak delapan besar.