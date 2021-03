KPU Kapuas Hulu Buka Kotak Suara Hasil Pilkada 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani menyatakan, menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 218/PL 02 SD/01/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, atas pembukaan kotak suara hasil Pilkada, kalau pihaknya telah membuka kotak suara hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 kemarin.

"Ada 805 kotak suara dibuka, yang disaksikan oleh Bawaslu Kapuas Hulu dan Kepolisian (Polres Kapuas Hulu). Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar dan sukses," ujarnya kepada wartawan, Rabu 17 Maret 2021.

Dijelaskannya, dalam pembukaan kotak suara tersebut, hanya mengambil formulir model C Daftar Hadir Pemilih, formulir model C daftar hadir pemilih pindahan dan terakhir formulir model C daftar hadir pemilih tambahan.

"Pengambilan 3 dokumen tersebut, akan kita dokumentasikan dengan memfoto atau mengscan formulir. Setelah usai akan kita masukan kembali," ucapnya.

Yani menuturkan, untuk pengambilan data ini pun diperkirakan akan memakan waktu 2-3 hari.

"Namun merekap data semuanya hingga pengiriman ke KPU RI diperkirakan tanggal 30 April 2021," ungkapnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Haidir menyatakan pembukaan kotak suara oleh KPU Kapuas Hulu sudah memenuhi prosedur.

"Apalagi dalam membuka kotak suara itu berdasarkan SE KPU RI dan disaksikan Bawaslu dan kepolisian," ujarnya.

Ditegaskan Haidir, kalau pihaknya akan terus mengawasi tahapan Pemilu yang dilakukan KPU Kapuas Hulu. Apalagi pada Pemilu 2024 akan lebih ketat melakukan pengawasan Pemilu.

"Masyarakat juga harus ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu pada 2024 nanti," ungkapnya. (*)