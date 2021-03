Dinkes Gelar Pelatihan Pendataan Keluarga Bagi PKB dan PLKB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Demi mensukseskan pelaksanaan program Pendataan Keluarga, Dinas Kesehatan menggelar pelatihan bagi Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB di Aula Kantor Bupati, Rabu 17 Maret 2021.

Plt. Kadin Kesehatan, Agustinus C., S.Sos, mengatakan, bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan para petugas-petugas yang handal dan baik dalam melaksanakan pendataan.

"petugas yang mampu melakukan pendataan dengan baik sehingga hasil data yang diperoleh benar-benar valid dan layak digunakan," ujarnya.

Hal ini dilakukan, untuk memaksimalkan kinerja dari para petugas yang nanti akan melakukan pendataan, agar target yang akan dicapai terpenuhi dan dapat mengatasi kendala nantinya.

Dikatakan juga, melalui pendataan ini kita akan mempunyai basis data keluarga (Indonesia) yang valid by name by addres dan bisa digunakan untuk menyusun kebijakan intervensi program dibidang pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga.

Adapun jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti pelatihan ini adalah sebanyak 23 orang yakni dengan rincian, 6 orang penyuluh KB PNS dan 17 orang PLKB.

Terkait minimnya jumlah sumber daya manusia tersebut, Agustinus berharap agar semua pihak dapat mendukung dan memaksimalkan para petugas nanti melaksanakan pendataan. (*)