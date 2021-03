Syarat Manchester City Lolos 8 Besar Liga Champions 2021 Saat Jamu M’gladbach Leg Kedua Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wakil Inggris Manchester City diprediksi bakal melenggang mudah ke babak delapan besar Liga Champions 2020/2021.

City akan menjamu M’gladbach di Etihad Stadium pada Rabu 17 Maret 2021 pukul 03.00 WIB.

Berbekal keunggulan agregat sementara 2-0 berkat kemenangan di leg pertama, City hanya butuh hasil imbang di leg kedua dini hari nanti.

Sementara tim tamu wajib menang dengan selisih tiga gol tanpa kebobolan, atau memaksakan skor 2-0 untuk perpanjangan babak.

Seperti diketahui ada empat tim yang bakal melaju ke perempat final dan ada empat tim yang bakal tersingkir dari lanjutan babak 16 besar ajang Liga Champions musim 2020/2021.

Laga hidup mati bakal tersaji pada Rabu 17 Maret dan Kamis 18 Maret 2021 nanti.

Ada empat pertandingan big match mewarnai babak 16 Liga Champions leg kedua pekan ini yang dimulai Rabu 17 Maret 2021.

Laga ini akan menjadi penentuan nasib empat tim selanjutnya yang lolos ke babak perempat final Liga Champions musim 2020/2021.

Adapun empat partai tersebut di antaranya Man City vs M’gladbach, Real Madrid vs Atalanta, Chelsea vs Atl Madrid dan Bayern Munchen vs Lazio.

Pertandingan Liga Champions ini dapat ditonton live SCTV dan Vidio.com mulai pukul 03.00 WIB.

