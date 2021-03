Batik Air Buka Rute Baru Jakarta - Tanjung Pinang, Harga Tiket Spesial untuk Penerbangan Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Batik Air membuka rute baru Jakarta - Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Riau.

Penerbangan perdana dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten ke Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah akan dilakukan Kamis 18 Maret 2021.

Penerbangan perdana akan dilakukan sekitar pukul 16.05 WIB dan diperkirakan mendarat pukul 17.35 WIB.

Selanjutnya, penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten ke Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah berjadwal setiap hari.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyatakan, harga tiket yang ditawarkan untuk satu kali jalan (one way) mulai dari Rp 616.900.

Namun khusus untuk penerbangan pertama dari Tanjung Pinang di hari berikutnya atau Jumat 19 Maret 2021, diberikan harga spesial satu kali jalan mulai dari Rp 591.900.

Batik Air nomor ID-6825 rencananya akan lepas landas pukul 07.45 WIB dari Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah.

Pesawat memiliki jadwal kedatangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada 09.15 WIB.

Danang menyatakan, perjalanan udara Jakarta ke Tanjung Pinang dan Tanjung Pinang ke Jakarta, masing-masing berkisar 1 jam dan 30 menit, oleh karena itu Batik Air memberikan pengalaman terbaik bagi setiap tamu agar berkesan selama penerbangan.

Batik Air menyediakan konsep layanan penuh (premium service airlines) dari rute-rute yang selama ini sudah berjalan, termasuk gratis bagasi 20 kg untuk penumpang kelas ekonomi.