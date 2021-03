JADWAL Liga Champions 2021 Live SCTV Leg Kedua Tayang Rabu dan Kamis Lengkap Daftar Tim yang Lolos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empat pertandingan big match mewarnai babak 16 Liga Champions leg kedua pekan ini yang dimulai Rabu 17 Maret 2021.

Laga ini akan menjadi penentuan bagi empat tim selanjutnya yang lolos ke babak perempat final Liga Champions musim 2020/2021.

Adapun empat partai tersebut di antaranya Man City vs M’gladbach, Real Madrid vs Atalanta, Chelsea vs Atl Madrid dan Bayern Munchen vs Lazio.

Baca juga: REKOR 17 Tahun Liga Champions Usai Juventus dan Barcelona Tersingkir - Tanpa Messi dan Ronaldo

Pertandingan Liga Champions ini dapat ditonton live SCTV dan Vidio.com mulai pukul 03.00 WIB.

Dari empat partai ini City cukup berpeluang karena sudah mengantongi kemenangan pada leg pertama dengan skor 2-0. City cukup menahan imbang atau kalah tidak lebih dari tiga gol untuk lolos ke fase berikutnya.

Sementara Atalanta akan mencoba peruntunganya di leg kedua menghadapi Real Madrid.

Meski tidak diunggulkan pasukan Gasperini tetap punya peluang untuk lolos kebabak berikutnya.

Atalanta mesti menang minimal selisih dua gol tanpa kebobolan.

Seperti diketahui Atalanta kalah 1-0 pada leg pertama.

Kemudian Chelsea juga mempunyai modal berharga kala menjamu Atletico Madrid pada leg kedua nanti.

Baca juga: UPDATE Hasil Liga Champion Semalam dan Daftar Tim Lolos Perempat Final Liga Champions