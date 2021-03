HASIL Liga Italia - Lukaku & Martinez Bawa Inter Perlebar Jarak Poin dari AC Milan, AS Roma Tumbang

Ilustrasi penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku (kiri) merayakan dengan penyerang Argentina Inter Milan Lautaro Martinez setelah mencetak gol penalti selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Inter vs Torino pada 22 November 2020 di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Liga Italia beda nasib antara Torino vs Inter Milan dan Parma vs AS Roma dalam lanjutan Liga Italia pekan 27, Minggu 14 Maret 2021 malam WIB.

Kedua tim bertanding pada waktu kick-off sama mulai pukul 21.00 WIB.

Parma menang dengan skor 2-0 atas AS Roma.

Sementara, hasil akhir Torino vs Inter Milan berkesudahan dengan skor 1-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Olimpico, Kota Turin.

I Nerazzurri - julukan Inter Milan sempat membuka keran gol pada babak kedua melalui Romelu Lukaku.

Lukaku mencetak gol dari kotak putih pada menit ke-62.

Penalti didapat Inter Milan setelah penyerangnya, Lautaro Martinez ditekel dengan keras.

Lukaku yang menjadi algojo sukses mengelabui kiper Torino.

Lautaro Martinez menjadi pembeda setelah mencetak gol kemenangan Inter Milan pada menit ke-85.

Sundulannya dari sudut sempit dan dikawal ketat pemain Torino mengarah ke sisi kiri dan masuk ke gawang.