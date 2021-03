Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2021 Menyentuh, Quotes Nyepi 2021 Bahasa Bali dan Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berbagi Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2021 adalah satu di antara cara merayakan Nyepi di tengah pandemi.

Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2021 ini bisa kamu bagikan lewat Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, Telegram dan media sosial lainnya.

Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 2021 ini dilansir Tribun dari berbagai sumber dalam bahasa Inggris dan Bali.

Seperti diketahui pada Minggu 14 Maret 2021, umat Hindu akan merayakan hari suci Nyepi 2021.

Berikut ini kumpulan 20 ucapan Selamat Hari Nyepi 2021 yang dikutip dari berbagai sumber:

Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Inggris

1. In silence you find the meaning of life, in loneliness do you feel His presence. God is with those who always remember the creator. Happy New Year’s Day Nyepi Saka 1943.

Dalam kesunyian kan kau dapati makna kehidupan, dalam kesepian kan kau rasakan kehadiran-NYA. Tuhan bersama orang-orang yang selalu ingat akan penciptanya. Selamat hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943.

2. In a lonely silence, hopefully we can find our identity to be able to move better in the course of our life ahead, Congratulations the Catur Brata Penyepian, New Year Saka 1943.

Dalam keheningan sepi, semoga kita dapat menemukan jati diri kita untuk dapat melangkah lebih baik dalam perjalanan hidup kita ke depan, Selamat menjalankan Catur Brata Penyepian, Tahun Baru Saka 1943.