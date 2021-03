SIARAN LANGSUNG Manchester United Vs AC Milan TV Online SCTV Sports! Milan tanpa Sejumlah Pilar

Man United Vs AC Milan Live SCTV Leg 1 Liga Europa UEL, Jumat 12 Maret 2021 mulai pukul 00.55 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut link siaran langsung tv online SCTV Sports pertandingan seru Manchester United vs AC Milan, leg 1 babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021.

Adapun link live streaming laga Manchester United vs AC Milan Liga Eropa tersedia di akhir artikel ini.

Kick off pertandingan Manchester United vs AC Milan di Old Trafford Liga Eropa berlangsung pada Jumat 12 Maret 2021 pukul 00.55 WIB.

Ini adalah pertemuan perdana kedua tim di kompetisi Eropa setelah satu dekade lebih, tepatnya pada 2010 lalu.

Kala itu, Manchester United dan Milan bentrok di ajang berbeda, yakni pada 16 besar Liga Champions 2009-2010.

Setan Merah menjadi tim yang berjaya dengan kemenangan 4-0 atas AC Milan di Old Trafford pada leg kedua 16 besar UCL saat itu.

Manchester United sebelumnya juga menang 3-2 atas Milan di San Siro pada leg pertama sehingga lolos dengan agregat 7-2.

Sementara itu, Rossoneri terakhir kali menang melawan Manchester United pada leg kedua semifinal Liga Champions 2006-2007.

Ricardo Kaka dkk saat itu menang 3-0 atas Setan Merah di San Siro. Hasil tersebut sekaligus membalas dendam mereka usai kalah 2-3 pada leg pertama.

Milan pun lolos ke final dan keluar sebagai juara Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool di partai puncak.