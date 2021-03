PREDIKSI Skor PSG Vs Barcelona Champions League Fixtures Leg 2, Cek H2H PSG Vs Barcelona | SCTV Live hari ini Kamis 11 Maret 2021 dini hari nanti / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Barcelona Vs PSG Leg 2 Liga Champions 2020/2021 di Champions League Fixtures akan menjadi satu di antara partai Big Match yang tersajid malam ini, Rabu 10 Maret 2021 waktu Eropa setempat atau Kamis 11 Maret 2021 dini hari nanti.

Dalan jadwal bola SCTV hari ini, kick off Barcelona Vs PSG Leg 2 tersebut akan mulai pada Kamis pukul 03.00 WIB dini hari nanti.

Menurut Sobat Tribun Pontianak, siapa yang akan keluar sebagai pemenang sekaligus lolos ke babak perempat final Liga Champions 2020/2021 nanti?

Apakah Paris Saint-Germain ataukah Barcelona yang jadi pemenang ?

Bagaimana prediksi skor PSG Vs Barcelona di Champions League Fixtures Leg 2 kali ini ?

Untuk membuat prediksi skor PSG Vs Barcelona tersebut, satu di antara data dan acuan yang bisa digunakan adalah dengan melihat catatan hasil pertandingan masing-masing tim.

Sekaligus head to head PSG Vs Barcelona alias H2H PSG Vs Barcelona dalam beberapa pertemuan terbarunya.

Berikut catatan head to head PSG Vs Barcelona alias H2H PSG Vs Barcelona jelang pertandingan di Barcelona Vs PSG Leg 2 Champions League Fixtures dini hari nanti :

Hasil 5 Pertandingan Terakhir PSG di Semua Ajang :

07.03.21 CDF Brest Paris SG 0 : 3

W

04.03.21 L1 Bordeaux Paris SG 0 : 1

W

27.02.21 L1 Dijon Paris SG 0 : 4

W

22.02.21 L1 Paris SG Monaco 0 : 2

L

17.02.21 CL Barcelona Paris SG 1 : 4

W