Simak jawabannya dalam Soal Matematika Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017 dan Kunci Jawabannya.

Soal Matematika Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017 dan Kunci Jawabannya ini bisa menjadi referensi bagi orangtua, siswa dan guru dalam membimbing peserta didik.

Inilah Soal Matematika Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017 dan Kunci Jawabannya:

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar!



1. Bentuk persen dari 3/8 adalah ....

a. 3,75%

b. 37,5%

c. 375%

d. 3750%



2. Pecahan paling sederhana dari 78/182 adalah ....

a. 1/3

b. 2/3

c. 3/7

d. 5/6



3. Bentuk Desimal Dari Pecahan 1 3 / 5 Adalah ....

a. 1,3

b. 1,35

c. 1,5

d. 1,6



4. Urutan pecahan 5/8; 0,65; 2/5; 3/4; 20% dari yang terbaik adalah ....

a. 2/5; 20%; 5/8; 0,65; 3/4

b. 2/5; 3/4; 20%; 0,65; 5/8

c. 20%; 2/5; 5/8; 0,65; 3/4

d. 20%; 2/5; 0,65; 5/8; 3/4



5. 21/56 = 27 / n, nilai n = ....

a. 64

b. 68

c. 72

d. 78



6. Pecahan biasa dari 2,35 adalah ....

a. 235/10

b. 235/100

c. 235/1000

d. 2,35 / 100



7. Pecahan biasa dari 12 3 / 5 % adalah ....

a. 126/10

b. 126/100

c. 126/1000

d. 1260/1000



8. Bentuk pecahan campuran dari 3,25 adalah ....

a. 3 1 / 4

b. 3 1/5

c. 3 2/5

d. 3 3/5



9. Jumlah murid SDN Suka Maju 834 anak. Murid perempuan ada 2/3 bagian. Banyaknya murid laki-laki ada .... anak.

Sebuah. 278

b. 298

c. 318

d. 328



10. 4/5 bagian semangka beratnya 2,5 kg. Berat semangka yang masih utuh adalah ....

a. 2,75 kg

b. 2,85 kg

c. 3.125 kg

d. 3.250 kg



11. Hasil dari 0,68 + 0, 35 - 0,28 adalah ....

a. 0,5

b. 0,55

c. 0,75

d. 0,85



12. Hasil pengerjaan dari 3/4 + 2,5 - 1 2/5 adalah ....

a. 1,6

b. 1,65

c. 1,75

d. 1,85



13. Hasil dari 3 1/3 x 2 3/4 adalah ....

a. 9 1/6

b. 9 1/3

c. 9 1/2

d. 9 2/3



14. Hasil pembagian dari 4 2/5 dengan 5/7 adalah ....

a. 5,6

b. 6,16

c. 6,26

d. 6,28



15. Urutan pecahan 15%; 7/8; 0,45; 3/4; 2/5 dari yang terbesar adalah ....

a. 7/8; 3/4; 2/5; 0,45; 15%

b. 7/8; 3/4; 0,45; 2/5; 15%

c. 7/8; 0,45; 3/4; 15%; 2/5

d. 7/8; 3/4; 0,45; 15%; 2/5



16. 3/8 senilai dengan ....

a. 0,375%

b. 3,75%

c. 37,5%

d. 375%



17. Hasil pengerjaan dari 3/7 x 4/5: 2/3 adalah ....

a. 18/25

b. 19/25

c. 21/25

d. 22/25



18. 2,95 + 0,7 + 12,583 = ....

a. 15.423

b. 16.233

c. 16.513

d. 16.523



19. Hasil dari 4/7 x 5/6 + 1 2/3 adalah ....

a. 2 1/7

b. 22/7

c. 2 3/7

d. 2 4/7



20. Nilai 6/7 dari 105 adalah ....

a. 75

b. 80

c. 85

d. 90



21. 3 5/6 dari 132 adalah ....

a. 720

b. 736

c. 756

d. 770



22. Uang Andi di bank sebesar Rp 850.000,00 dan mendapat bunga 5% per tahun. Bunga selama sebesar ....

a. Rp 40.000,00

b. Rp 41.500,00

c. Rp 42.000,00

d. Rp 42.500,00



23. Nando membeli sepatu seharga Rp 165.000,00 dengan mendapat diskon sebesar 15%. Jika uang yang masuk oleh Nando sebesar Rp 150.000,00, maka uang kembaliannya sebesar ....

a. Rp 9.250,00

b. Rp 9.500,00

c. Rp 9.750,00

d. Rp 10.000,00



24. Ibu membeli salak sebanyak 120 buah. Ternyata 1/5 salak yang dibeli ibu busuk. Jumlah salak yang busuk sebanyak .... buah

a. 18

b. 20

c. 24

d. 30



25. Harga 12 donat Rp 30.000,00. Harga 3 donat adalah ....

a. Rp 5.000,00

b. Rp 6.000,00

c. Rp 6.500,00

d. Rp 7.500,00



26. Jarak kota A ke kota B pada peta 35 cm. Jika jarak sebenarnya 175 km, maka skala peta yang digunakan adalah ....

a. 1: 5.000

b. 1: 50.000

c. 1: 500.000

d. 1: 5.000.000



27. Diketahui uang Fahri Rp 90.000,00 dan uang Farhan 30.000,00. Perbandingan uang Fahri dengan uang Farhan adalah ....

a. 1: 2

b. 1: 3

c. 2: 3

d. 3: 4



28. Jarak 30 km dapat dicapai dengan waktu 40 menit, senilai dengan jarak 90 km yang ditempuh dalam waktu ....

a. 100 menit

b. 120 menit

c. 130 menit

d. 150 menit



29. Selisih umur Dino dan Rino 10 tahun. Jika perbandingan umur Dino dan Rino 5: 3, maka umur Dino .... tahun.

Sebuah. 15

b. 20

c. 25

d. 30



30. Pada skala skala 1: 1.500.000. Jika jarak kota A dan B pada peta 12 cm, maka jarak sebenarnya adalah .... km

a. 180

b. 190

c. 200

d. 210



31. 2 liter bensin mampu menempuh jarak 40 km. Jika jarak yang dicapai 120 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah .... liter

Sebuah. 3

b. 4

c. 5

d. 6



32. Permen Tina: Talita: Salwa = 2: 3: 5. Jika jumlah permen Tina dan Talita 30 butir, maka jumlah permen mereka adalah .... butir

a. 50

b. 60

c. 70

d. 80



33. Umur Mega 3/5 umur Wati. Jika jumlah umur mereka 56 tahun, maka umur masing-masing adalah ....

a. Umur Mega 21 tahun, umur Wati 35 tahun

b. Umur Mega 24 tahun, umur Wati 40 tahun

c. Umur Mega 24 tahun, umur Wati 35 tahun

d. Umur Mega 25 tahun, umur Wati 35 tahun



34. Perbandingan kelereng A: B = 2: 3. Perbandingan kelereng B: C = 6: 5. Jika jumlah kelereng mereka bertiga 60 butir, maka kelereng B sebanyak .... butir

a. 16

b. 20

c. 24

d. 28



35. Sebuah lapangan persegi panjang dengan panjang 500 m dan lebar 300 meter digambar pada denah dengan skala 1: 10.000. Panjang dan lebar lapangan tersebut pada denah adalah ....

a. panjang 5 cm, lebar 3 cm

b. panjang 50 cm, lebar 30 cm

c. panjang 3 cm, lebar 5 cm

d. panjang 30 cm, lebar 50 cm



II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!



1. 2,25 - 75% = ......................................... .................................................. ..........................................

2. Hasil dari 1 6/7 x 3,5 adalah ..................................... .................................................. .........................

3. Hasil dari 3/5 x (3/4 + 1/2 - 1/6) adalah ... .................................................. .......................................

4. Hasil dari {1/3 + 4 / 5} x 3/4: 1/6 adalah ....................................... .................................................. .....

5. 5 1/2 - n = 2 1/4 . Nilai n adalah ............................................... .................................................. ..........

6. 6 meja belajar harganya Rp 750.000,00. 4 meja belajar harganya .............................................. ....

7. A: B = 5: 7, A + B = 312. Nilai A dan B adalah ............................. ..................................................

8. Kelereng Andra dibanding kelereng Arman 5: 6. Jika kelereng Andra 25 butir, maka kelereng Arman sebanyak ............................. .................................................. .................................................. ...... butir.

9. Perbandingan uang Abi, Dinda, dan Rio adalah 3: 4: 7. Jika uang Dinda Rp 32.000,00, maka jumlah uang mereka adalah .................... .................................................. .............................................

10. Jarak kota J - K sejauh 550 km. Jika digambar pada peta dengan skala 1: 1.250.000. Maka jarak kedua kota pada peta adala ........................................... .................................................. .......................

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!



1. Berat belanjaan ibu 15 2/5 kg. Berat belanjaan bibi 17 4/5 kg. Berapa kg berat belanjaan ibu dan bibi?

Jawab: ................................................ .................................................. ............................ ..................



2. Panjang jalan raya 35 km. Telah diaspal 60%. Berapa km jalan yang belum diaspal?

Jawab: ................................................ .................................................. ............................ ..................



3. Harga sebuah baju Rp 165.000,00 diskon 10%. Berapa harga baju setelah didiskon!

Jawab: ................................................ .................................................. ............................ ..................



4. Dalam keranjang terdapat bola berwarna merah, kuning, dan hijau dengan perbandingan 5: 3: 4. Jika jumlah semua bola 420, tentukan banyaknya bola hijau!

Jawab: ................................................ .................................................. ............................ ..................

5. Perbandingan kelereng P: Q: R = 3: 9: 15. Selisih kelereng P dan R sebanyak 48 butir. Berapa jumlah kelereng Q?

Jawab: ................................................ .................................................. ............................ ..................

Kunci Jawaban 1

1.b

2.c

3.d

4.c

5.c

6.b

7.c

8.A

9.a

10.c

11.c

12.d

13.a

14.b

15.b

16.c

17. a

18.b

19.a

20.d

21.d

22.d

23.c

24.c

25.d

26.c

27.b

28.b

29.c

30.a

31.d

32.b

33.a

34 .c

35.a

Kunci Jawaban II

1. 1,5

2. 6,5

3. 13/20

4. 5 1/10 atau 5,1

5. 3 1/4

6. Rp 500.000,00

7. A = 130 dan B = 182

8. 30

9 Rp 112.000,00

10. 44 cm

Kunci Jawaban III

1. Berat belanjaan ibu dan bibi 33 1/5 kg

2. Jalan yang belum diaspal 21 km

3. Harga baju setelah didiskon Rp 148.500,00

4. Banyaknya bola hijau 140

5. Jumlah kelereng Q sebanyak 36 butir

Sumber: juraganles.com

Selamat belajar. (*)