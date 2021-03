Jual Sosis Malaysia Tanpa Ijin Edar di Pasar Plamboyan, Seorang Warga Pontianak Diamankan Polisi  

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jual sosis asal Negeri Jiran Malaysia tanpa izin edar, seorang warga Kota Pontianak berinisial HR (42) diamankan Satreskrim Polresta Pontianak, Sabtu 6 Maret 2021.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak AKP Rully Robinson Polii menyampaikan, bahwa pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Pasar Flamboyan Kota Pontianak terdapat seseorang yang menjual sosis asal Malaysia tanpa izin edar yang jelas.

Saat petugas melakukan penyelidikan dan mendatangi lapak HR di Pasar Flamboyan dan rumah HR pada Sabtu 6 Maret 2021, petugas mendapati 2.240 bungkus Sosis asal Malaysia yang tak memiliki izin edar di Indonesia.

"Sosis merk SMOKED FRANKFRUTERS yang dijual oleh tersnagay tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan Undang-Undang, dan tidak ada ijin edar di Indonesia. Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan ke Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut," ujar AKP Rully Robinson Polii, Senin 8 Maret 2021.

Karena menjual bahan pangan yang tak memiliki izin edar di Indonesia, HR kenakan pPasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, g dan i UU RI No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sub Pasal 91 ayat (1), Jo Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Sub Pasal 55 KUHP, Sub Pasal 64 KUHP. (*)