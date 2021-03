8 Ucapan Hari Perempuan Sedunia Senin 8 Maret 2021, Quotes Selamat Hari Perempuan Internasional 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini, Senin 8 Maret 2021 diperingati sebagai Hari Wanita Internasional atau Hari Perempuan Internasional.

Untuk menyambut Hari Perempuan Internasional 2021 ini, Tribun menghimpun berbagai ucapan yang bisa dibagikan atau sekedar untuk update status di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Hingga Twitter.

Berikut ini kumpulan Quotes dari tokoh perempuan yang bisa digunakan untuk ucapan Hari Perempuan Internasional:

1. Dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu (RA Kartini)

2. "We are too precious to let disappointments enter our minds" -NL Beno Zephine

Kita terlalu berharga untuk membiarkan kekecewaan masuk ke dalam pikiran kita. (NL Beno Zephine, Diplomat asal India)

Baca juga: 30 Quotes RA Kartini untuk Kata Ucapan Selamat Hari Perempuan Internasional Senin 8 Maret 2021

3. "Never be limited by other people's limited imaginations"

Jangan mau dibatasi oleh imajinasi orang lain yang terbatas. (Dr. Mae Jemison, Astronaut berkulit hitam pertama di dunia, seorang ahli fisika, insinyur dan juga pendidik)

4. "Do not say you are weak, because you are a woman"

Jangan katakan kamu lemah, karena kamu adalah perempuan. (Mary Kom, Petinju India)