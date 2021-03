Kumpulan Ucapan Hari Perempuan Sedunia 2021 Menginspirasi dari Quotes Tokoh Perempuan Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setiap tahunnya, pada tanggal 8 Maret, diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD), untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan.

Mengutip laman IWD, Hari Perempuan Internasional juga dirayakan sebagai kampanye untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender.

Untuk menyambut Hari Perempuan Internasional 2021 ini, Tribunnews sudah menghimpun berbagai ucapan yang bisa dibagikan atau sekedar untuk update status di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Hingga Twitter.

Berikut ini kumpulan Quotes dari tokoh perempuan yang bisa digunakan untuk ucapan Hari Perempuan Internasional:

1. Yoko Ono, Seniman asal Jepang

"A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality" - Yoko Ono.

Mimpi yang kamu impikan sendiri hanya akan jadi sebuah mimpi. Mimpi yang kamu impikan bersama orang lain akan jadi kenyataan.

2. NL Beno Zephine, Diplomat asal India

"We are too precious to let disappointments enter our minds" -NL Beno Zephine

Kita terlalu berharga untuk membiarkan kekecewaan masuk ke dalam pikiran kita.

