Jadwal Liga Champions 2021 Live SCTV Leg Kedua Tayang Rabu dan Kamis Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empat partai big match mengawali leg kedua babak 16 besar Liga Champions minggu ini yakni dimulai Rabu 10 Maret 2021.

Empat partai tersebut yakni, Juventus akan menjamu Porto.

Kemudian Dortmund vs Sevilla, Kemudian Liverpool vs RB Leipzig

dan PSG vs Barcelona.

Dua dari empat laga tersebut dapat disaksikan live di SCTV mulai pukul 03.00 WIB.

Juventus berambisi menjuarai Liga Champions musim ini.

Syaratnya mereka harus lebih dulu berjuang keras di leg kedua babak 16 besar Liga Champions saat menjamu wakil Portugal, FC Porto pada di Allianz Stadium pada Rabu 11 Maret 2021 dini hari.

Sebelumnya pada leg pertana Ronaldo Cs kalah 2-1 dari Porto.

Dua gol porto saat itu dicetak M Taremi dan M Marega.

Satu gol harapan Juventus dicetak oleh Chiesa.

Lantas bagaimana skenario Juventus agar lolos ke babak perempat final Liga Champions musim 2021 ini.