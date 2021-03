Apa Itu Opsi Undo Twitter ? Setelah Kirim Twit Ada Notifikasi Bertuliskan ' Your Tweet Was Sent '

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Twitter menguji coba opsi "undo" yang memberikan waktu singkat kepada pengguna untuk mempertimbangkan kembali unggahannya sebelum benar-benar terkirim ke publik.

Kepada CNN , Jumat 5 Maret 2021, Twitter mengonfirmasi pihaknya sedang menguji opsi undo yang memungkinkan pengguna menarik kembali atau memperbaiki twit sebelum secara resmi mengunggahnya.

Fitur itu ditemukan oleh Jane Manchun Wong, pengembang aplikasi yang memiliki rekam jejak kuat dalam menemukan alat baru di jejaring sosial sebelum dirilis.

Melansir Social Media Today, Jumat (5/3/2021), selama bertahun-tahun, pengguna Twitter telah meminta platform tersebut untuk menambahkan opsi "Edit", sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahan tata bahasa yang mengganggu.

Twitter telah berulang kali menyebutkan bahwa itu tidak akan terjadi.

Akan tetapi, ada sinyal Twitter akan berkompromi. Itulah yang dikembangkan Twitter saat ini.

Meski yang dikembangkan bukan fitur "Edit" seperti yang diminta, tetapi langkah ini akan membantu pengguna secara proaktif memeriksa kesalahan dalam twit dan memperlambat mengirim twitnya.

Caranya seperti membuat twit pada umumnya.

Setelah klik "Send" atau kirim, akan ada kotak peringatan bertuliskan "Your Tweet was sent" dan "Undo" di bawahnya.

Fitur baru tersebut akan memberi Anda waktu 5 detik untuk memikirkan kembali twit Anda sebelum dikirimkan.