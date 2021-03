Persiapan Barca Jelang Leg 2 Liga Champions 2021, Pelatih Barcelona Pesimis Messi Cs Cipta Keajaiban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan berat bakal dijalani Barcelona saat leg 2 Liga Champions 2021.

Barcelona akan bertandang ke stadion Parc des Princes markas PSG.

Pada leg 1 babak 16 besar Liga Champions, PSG sukses mengalahkan Barcelona dengan skor telak 4-1 di Camp Nou.

Laga leg 2 babak 16 besar Liga Champions antara PSG vs Barcelona akan berlangsung Kamis 11 Maret 2021 dini hari jam 03.00 WIB.

Baca juga: HASIL Semifinal Copa del Rey Barcelona vs Sevilla - Comeback Dramatis, Lionel Messi cs ke Final

Tak hanya pertandingan PSG vs Barcelona, pertandingan lain yang tak kalah seru juga akan terjadi.

Berikut Jadwal Liga Champions 2020/2021 Babak 16 Besar Leg via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Champions TV. Neymar buka kans reuni dengan Lionel Messi di laga PSG vs Barcelona

Selain duel PSG vs Barcelona, ada tiga pertandingan leg 2 Liga Champion lain yang akan tayang di stasiun TV SCTV, yakni Juventus vs FC Porto, Real Madrid vs Atalanta dan Chelsea vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Champions leg 2 babak 16 besar dimulai pada Rabu 10 Maret 2021 dini hari jam 03.00 WIB mendatang. Momentum reuni Neymar dan Lionel Messi di laga PSG vs Barcelona berlangsung Kamis 11 Maret 2021.

Pada hari pertama tersebut, dua laga digelar yakni Juventus vs FC Porto (Live SCTV) dan Borussia Dortmund vs Sevilla.

Reuni dan adu ketajaman antara penyerang Barcelona Lionel Messi dan penyerang Paris Saint-Germain (PSG) Neymar Junior di lapangan hijau diprediksi akan terjadi saat leg ke-dua babak 16 besar Liga Champions (UCL).

Jadwal Liga Champions antara PSG vs Barcelona adalah Kamis, 11 Maret 2021 dini hari jam 03.00 WIB yang tayang di SCTV.

Baca juga: Skenario Barcelona Lolos Perempat Final Liga Champions 2021, Mampukah Singkirkan PSG ?