SOAl UTS / PTS PJOK Kelas 4 SD Semester Genap & Kunci Jawaban Soal UTS Pilihan Ganda Isian & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beriku ini merupakan soal latihan dan kunci jawaban Ujian Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ) PJOK pada semester genap kelas 4 SD.

Kunci jawaban ini hanya sebagai panduan semata dalam menghadapi ujian.

Beberapa soal kemungkinan pula keluar dalam UTS / PTS serta mempersiapkan kemampuan dalam menjawab soal.

Metode mengerjakan soal sangat efektif untuk mempersiapkan menghadapi ujian pada semester genap ini.

Berikut kunci jawaban soal latihan pjok kelas 4 SD.

Soal Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D yang menurut Anda jawaban paling benar!

1. Pull up adalah latihan dengan ….

a. mengangkat kaki

b. mengangkat tubuh

c. lari cepat

d. naik turun tangga

2. Eko akan melakukan latihan pull up. Peralatan yang dibutuhkan Eko untuk latihan pull up adalah ....

a. kuda-kuda pelana

b. palang bersusun

c. balok titian

d. palang tunggal

3. Gerakan peregangan terdiri dari peregangan statis dan ….

a. peregangan farltek

b. peregangan berkala

c. peregangan dinamis

d. peregangan terencana