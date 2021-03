KUNCI JAWABAN Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 2 & Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) materi Bahasa Inggris SD Kelas 6 Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 6 SD Pelajaran Bahasa Inggris semester genap dilansir dari berbagai sumber:

>>>>SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 6 SD SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Choose the correct answer by crossing a, b, c, or d. (Pilihlah jawaban yang benar dengan member tanda x pada a, b, c, atau d)

I.

1. A …………… is the wife of a king.

a. Queen

b. President

c. Governor

d. Major

2. Indonesia is a republic, a …………… leads it.

a. Emperor

b. King

c. President

d. Village chief

3. A king has a daughter. We call her ……………

a. Prince

b. Princess

c. Prime minister

d. Queen