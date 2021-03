JADWAL Liga Champion Terbaru Live Streaming SCTV Sports - Cek 8 Tim Gugur di Babak 16 Besar UCL

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions terbaru laga hidup mati Babak 16 Besar Liga Champion akan tersaji di Leg Kedua Live Streaming SCTV Sports.

Duel Babak 16 Besar Liga Champions hanya akan menyisakan 8 tim dan 8 tim dipastikan angkat koper dari liga paling elite di dunia.

Berikut adalah jadwal lengkap leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020/2021 yang tayang di SCTV dan TV Online Vidio.com.

Ada empat pertandingan leg 2 Liga Champions yang akan tayang di stasiun TV SCTV.

Pertandingan Liga Champions yang tayang di SCTV adalah Juventus vs Porto, PSG vs Barcelona, Real Madrid vs Atalanta dan Chelsea vs Atletico Madrid.

Jadwal leg 2 babak 16 besar Liga Champion adalah dimulai pada Rabu 10 Maret 2021 dini hari jam 03.00 WIB mendatang.

Pada hari pertama tersebut, dua laga digelar yakni Juventus vs Porto (Live SCTV) dan Borussia Dortmund vs Sevilla.

Juventus yang kalah 2-1 pada leg pertama wajib menang minimal selisih dua gol atau tidak kebobolan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.

Sementara Dortmund yang pada leg pertama menang 2-3 di markas Sevilla hanya butuh hasil imbang.

Pada hari ke-dua Kamis 11 Maret 2021, big match antara PSG vs Barcelona (Live SCTV) dan Liverpool vs RB Leipzig tersaji.