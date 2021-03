Update Jadwal Liga Champions 2021 Live SCTV Leg Kedua Tayang Malam Rabu dan Kamis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021 yang akan dimulai Rabu 11 Maret 2021.

Sejumlah laga seru bakal dapat disaksikan live di SCTV Rabu dan Kamis dini hari.



Siapa yang bakal melaju ke babak perempat final UCL musim ini bakal ditentukan pada partai penentuan nanti.

Ada delapan tim yang bakal melaju ke babak delapan besar nantinya.

Apakah kalian sudah dapat menebak tim-tim yang akan lolos ?

Jika melihat hasil leg pertama UCL, memang ada beberapa skenario yang bakal terjadi.

Ada empat pertandingan leg kedua yang di antaranya ditayangkan live SCTV.

Adapun delapan partai leg kedua nanti yakni Juventus Vs Porto, Dortmund vs Sevilla, Liverpool vs RB Leipzig,

PSG vs Barcelona, Man City vs M’gladbach, Real Madrid vs Atalanta, Chelsea vs Atl Madrid, Bayern Munchen vs Lazio.

Pertandingan leg pertama babak 16 besar sudah selesai dihelat dengan berbagai hasil yang di antaranya cukup mengejutkan.

Pada leg kedua ini akan menjadi partai hidup mati bagi kontestan UCL musim ini, untuk melangkah kebabak 8 besar.