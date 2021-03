Jadwal Liga Champions Malam Rabu & Kamis Live Streaming SCTV Sports - Duel Hidup Mati Babak 16 Besar 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions Malam Rabu dan Malam Kamis menyajikan duel hidup di leg kedua babak 16 besar UCL Liga Champions, dimulai Rabu 10 Maret 2021.

Ada empat pertandingan leg kedua yang akan digelar mulai Rabu 10 Maret 2021

Sejumlah laga tersebut diantaranya Juventus vs Porto, Dortmund vs Sevilla, Liverpool vs RB Leipzig,

PSG vs Barcelona, Man City vs M’gladbach, Real Madrid vs Atalanta, Chelsea vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs Lazio.

Duel leg pertama babak 16 besar sudah selesai dihelat dengan berbagai hasil yang di antaranya cukup mengejutkan.

Di leg kedua ini akan menjadi partai hidup mati bagi kontestan UCL musim ini, untuk melangkah ke babak 8 besar.

Sejumlah partai seru tetap bakal dapat disaksikan Live SCTV sebagai pemegang hak siar.

Satu di antaranya misi berat harus di jalani Barcelona karena kalah di kandang sendiri dengan skor telak 4-1.

Situasi berat di leg kedua bagi Barcelona karena mereka harus bertandang ke markas PSG.

Barcelona diketahui takluk 1-4 atas PSG di leg pertama.