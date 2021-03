JADWAL Liga Italia Pekan 25: Pangkas Jarak Poin dari Inter, AC Milan vs Udinese & Juventus vs Spezia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 25 akan kembali bergulir tengah pekan ini, mulai Rabu, 3 Maret 2021 hingga Jumat, 6 Maret 2021.

AC Milan yang berada di posisi runner-up Klasemen Liga Italia tentu akan berupaya memangkas poin dari pemuncak, Inter Milan.

Begitupun, Juventus yang berada di posisi kedua juga tak ingin jarak poin terus melebar setelah hanya bermain imbang pada pekan 254 melawan Verona.

Liga Italia pekan 25 akan dibuka oleh oleh duel tim Lazio vs Torino, pada Rabu, 3 Maret 2021 pukul 00:30 WIB.

Pada hari yang sama, mulai pukul 02:45 WIB, Juventus vs Spezia akan berlangsung di Stadion Allianz (Turin).

AC Milan, Napoli, Atalanta dan AS Roma akan bertanding pada Kamis, 4 Maret 2021 dini hari WIB.

Duel Sassuolo vs Napoli pada pukul 00:30 WIB.

Selanjutnya, kick-off pada pukul 02:45 WIB sejumlah pertandingan berlangsung antara lain, AC Milan vs Udinese, Atalanta vs Crotone termasuk Fiorentina vs AS Roma.

Jadwal Serie A pekan 25 akan ditutup duel Parma vs Inter pada Jumat, 5 Maret 2021 pukul 02:45 WIB.

Jadwal Liga Italia pekan 25