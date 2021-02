Luna Maya Dapat Kejutan Kado Tas Ratusan Juta, Terbongkar Bukan Orang Sembarangan yang Memberikannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam unggahan Instagram pada Rabu 24 Februari 2021, Luna Maya mantan Ariel NOAH itu mengunggah kebersamaannya dengan Bos TV.

Bos TV Otis Hahijary tampak merangkul bahu Luna Maya.

Sementara itu Luna Maya terlihat menggenggam tangan kiri Otis Hahijary.

Keduanya tampak tersenyum ke kamera.

"Thank you Pak @otis hahijary," tulis Luna Maya pada caption foto unggahannya.

Otis Hahijary terlihat menanggapi unggahan tersebut di kolom komentar.

"seru ya, Lun, cant wait for d next time," tulis Otis Hahijary.

Unggahan Luna Maya ini langsung dibanjiri komentar para warganet.

Sebelumnya, Luna Maya juga menggunggah kebersamaannya dengan Otis Hahijary melalui Instagram Story.

Dalam unggahannya itu Luna Maya memamerkan hadiah pemberian Otis Hahijary.