Yael Shelbia Wanita Wajah Terindah Dunia dan Maudy Ayunda Tercantik Indonesia 2020! Versi TC Candler

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yael Shelbia Cohen adalah model dan aktris busana asal Israel.

Yael Shelbia muncul di sejumlah kampanye pemodelan internasional.

Ia pun terdaftar oleh TC Candler pada tahun 2018 sebagai wajah terindah ke-3 di dunia, di depan rekan senegaranya Gal Gadot.

Pada ajang yang sama Most Beautiful Faces of the Year 2019, Yael Shelbia sebagai wajah terindah ke-2 di dunia.

Kemudia pada 2020, Yael Shelbia mencapai puncaknya setelah dinobatkan sebagai perempuan dengan wajah terindah nomor satu di dunia.

Adapun Selena Gomez berada di posisi 80. Kemudian aktris dan penyanyi Indonesia, Ayunda Faza Maudya atau Maudy Ayunda menempati posisi 85.

Dari daftar TC Candler, Maudy Ayunda adalah satu-satunya dari Indonesia yang artinya dialah wanita dengan wajah terindah di Indonesia versi TC Candler.

Baca juga: 100 Wanita Tercantik di Dunia Tahun 2020 Versi TC Candler, Artis Lesti Kejora Tak Masuk

Karier Yael Shelbia

Selama beberapa tahun terakhir, seperti yang dilansir Mirror, gadis 19 tahun itu telah muncul untuk berbagai proyek besar, termasuk lini makeup milik Kim Kardashian, KKW, skincare milik Kylie Jenner hingga FINNEY mobile dari Lionel Messi.

Namun popularitasnya yang memuncak membuatnya harus berurusan dengan para haters, dan ia pun menyadari sisi gelap dari karier-nya itu.