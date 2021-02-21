Liga Spanyol
UPDATE SKOR Hasil Barcelona vs Cadiz - Koeman Pasang Messi - Griezmann Bobol Gawang Lawan
Update skor hasil Barcelona vs Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol pekan 24, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update skor hasil Barcelona vs Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol pekan 24, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.
Pertandingan Barcelona vs Cadiz berlangsung di Stadion Camp Nou, mulai pukul 20.00 WIB.
Saksikan duel Barcelona vs Cadiz melalui live streaming beIN Sports.
Atau update skor hasil Barcelona vs Cadiz melalui link live score.
Link live streaming dan live score hasil Barcelona vs Cadiz dapat diakses di bawah artikel ini.
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Susunan Pemain Barcelona vs Cadiz
Barcelona (4-3-3)
Ter Stegen; Dest, Pique, Sergio Busquets, Lenglet; Pedri, Jordi Alba, Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Lionel Messi, Antoine Griezmann.
Pelatih: Ronald Koeman (Belanda)
Cadiz (4-4-2)
Barcelona vs Cadiz
Hasil Barcelona vs Cadiz
Lionel Messi
Antoine Griezmann
Ronald Koeman
live streaming bein sports
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