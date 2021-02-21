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UPDATE SKOR Hasil Barcelona vs Cadiz - Koeman Pasang Messi - Griezmann Bobol Gawang Lawan

Update skor hasil Barcelona vs Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol pekan 24, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.

zoom-inlihat foto UPDATE SKOR Hasil Barcelona vs Cadiz - Koeman Pasang Messi - Griezmann Bobol Gawang Lawan
TWITTER.COM/FCBARCELONA
Duo penyerang FC Barcelona, Lionel Messi dan Antoine Griezmann. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update skor hasil Barcelona vs Cadiz dalam lanjutan Liga Spanyol pekan 24, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.

Pertandingan Barcelona vs Cadiz berlangsung di Stadion Camp Nou, mulai pukul 20.00 WIB.

Saksikan duel Barcelona vs Cadiz melalui live streaming beIN Sports.

Atau update skor hasil Barcelona vs Cadiz melalui link live score.

Link live streaming dan live score hasil Barcelona vs Cadiz dapat diakses di bawah artikel ini.

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Susunan Pemain Barcelona vs Cadiz

Barcelona (4-3-3)

Ter Stegen; Dest, Pique, Sergio Busquets, Lenglet; Pedri, Jordi Alba, Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Lionel Messi, Antoine Griezmann.

Pelatih: Ronald Koeman (Belanda)

Cadiz (4-4-2)

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Tags
Barcelona vs Cadiz
Hasil Barcelona vs Cadiz
Lionel Messi
Antoine Griezmann
Ronald Koeman
live streaming bein sports
Hasil Liga Spanyol
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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