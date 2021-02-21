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HASIL Pertandingan AC Milan vs Inter Milan Malam Ini - Gol Lautaro Martinez Bawa Nerrazzuri Ungggul

Hasil sementara AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.

zoom-inlihat foto HASIL Pertandingan AC Milan vs Inter Milan Malam Ini - Gol Lautaro Martinez Bawa Nerrazzuri Ungggul
(AFP/INA FASSBENDER)
Romelu Lukaku (kanan) marayakan golnya bersama Lautaro Martinez dalam laga Inter Milan vs Getafe di Stadion Veltins Arena, Jerman, Rabu (5/8/2020) malam waktu setempat atau Kamis (6/8/2020) dini hari WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil sementara AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.

Baru menit ke-5, Inter mencetak gol cepat dalam laga yang berlangsung di Stadion San Siro, mulai pukul 21.00 WIB.

Gol berhasil dicetak Lautaro Matinez hasil umpan Romelu Lukaku.

Umpan dari sisi kiri disundul untuk mengoyak gawang Milan.

Hingga menit ke-30 babak pertama, skor masih 0-1.

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Anda dapat menonton Milan vs Inter sisa laga secara gratis melalui link live streaming RCTI Plus malam ini.

Update hasil Milan vs Inter di link live score.

Link live streaming RCTI Plus dan live score hasil Milan vs Inter dapat diakses di bagian bawah artikel ini.

Susunan Pemain AC Milan vs Inter Milan

AC Milan (4-2-3-1)

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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