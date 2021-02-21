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HASIL Pertandingan AC Milan vs Inter Milan Malam Ini - Gol Lautaro Martinez Bawa Nerrazzuri Ungggul
Hasil sementara AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil sementara AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.
Baru menit ke-5, Inter mencetak gol cepat dalam laga yang berlangsung di Stadion San Siro, mulai pukul 21.00 WIB.
Gol berhasil dicetak Lautaro Matinez hasil umpan Romelu Lukaku.
Umpan dari sisi kiri disundul untuk mengoyak gawang Milan.
Hingga menit ke-30 babak pertama, skor masih 0-1.
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Susunan Pemain AC Milan vs Inter Milan
AC Milan (4-2-3-1)
HASIL Pertandingan AC Milan vs Inter Milan
Hasil AC Milan vs Inter Milan
AC Milan vs Inter Milan
Lautaro Martinez
Romelu Lukaku
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