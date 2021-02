PREDIKSI Skor Liverpool Vs Everton Liga Inggris Derby Merseyside, Head to Head Liverpool Vs Everton

PREDIKSI Skor Liverpool Vs Everton Liga Inggris Deby Marseyside, Head to Head Liverpool Vs Everton. Cek selengkapnya di artikel ini Sabtu 20 Februari 2021 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liverpool Vs Everton adalah satu di antara laga klasik yang tersaji dalam ajang Liga Primer Inggris.

Duel antara Liverpool Vs Everton menjadi satu di antara laga derby yang dikenal luas sebagai derby Merseyside.

Dalam ajang Liga Primer Inggris musim 2020/2021 kali ini, derby Marseyside antara Liverpool Vs Everton akan berlangsung pada Sabtu 20 Februari 2021 waktu setempat.

Atau Minggu 21 Februari 2021 pukul 00.30 WIB dini hari nanti.

Menyandang laga derby, duel Liverpool Vs Everton tentunya akan menyajikan berbagai persaingan seru dari lapangan hijau.

Menurut sobat Tribun Pontianak, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari hasil Liga Inggris malam ini dalam duel Liverpool Vs Everton di derby Merseyside kali ini?

Dalam membuat prediksi skor Liverpool Vs Everton tersebut, satu di antara data yang bisa dilihat adalah catatan head to head Liverpool Vs Everton alias H2H Liverpool Vs Everton

Berikut head to head Liverpool Vs Everton dalam derby Marseyside jelang lanjutan Liga Inggris malam ini Sabtu 20 Februari 2021 kami rangkum dari laman Soccer24 :

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Liverpool di Semua Ajang

- 7.02.21 CL RB Leipzig Liverpool 0 : 2 W