JADWAL Liga Champions Live SCTV Rabu dan Kamis Ini, Peluang Real Madrid hingga Juara Bertahan ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lanjutan Liga Champions Eropa, empat laga big match leg pertama babak 16 besar Liga Champions bakal tersaji 24-25 Februari ini.

Empat partai tersebut yakni Atletico Madrid vs Chelsea, Lazio vs Bayern Munchen

Atalanta vs Real Madrid dan M’gladbach vs Man City.

Empat laga ini dapat disaksikan Live SCTV atau via Vidio.com mulai pukul 03.00 WIB.

Baca juga: UPDATE Top Skor Liga Champions - Haaland Duduk Manis Tinggalkan Neymar, Ronaldo, Messi dan Mbappe

Pada parai ATM kontra Chelsea diprediksi bakal menyajikan pertandingan yang berimbang.

Dari lima pertemuan terakhir kedua tim ATM unngul tipis, Atletico meraih 2 kemenangan dan Chelsea 1 kemenangan 2 laga sisanya berakhir imbang.

Head to head ATM vs Chelsea

2017 Chelsea vs Atletico Madrid 1 - 1

2017 Atletico Madrid vs Chelsea 1- 2

2014 Chelsea vs Atletico Madrid 1 - 3

2014 Atletico Madrid vs Chelsea 0 - 0

2012Chelsea vs Atletico Madrid 1 - 4

Baca juga: HASIL Liga Champions Tadi Malam - Blunder Konyol Hancurkan Juventus, Dortmund Bungkam Sevilla

Sementara itu pertemuan tak kalah seru juga tersaji antara Lazio yang menjamu sang juara bertahan Bayern Munchen.

Menjalani misi berat elang ibukota bakal memberikan perlawanan yang menyulitkan Bayern.