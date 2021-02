RILIS Manga Boruto: Naruto Next Generations Bab 55 Sub Indo - Siapa Sebenarnya yang Bohong ?

Manga Boruto: Naruto Next Generations.

MANGA Plus by SHUEISHA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Boruto: Naruto The Next Generations Chapter 55 sub Indonesia rilis pada, Jumat 19 Februari 2021 malam WIB.

Manga Boruto: Naruto Next Generations telah membuat banyak penggemar terkesan dengan kelanjutan cerita dari alur cerita Naruto.

Setiap tanggal 20 Bab baru dari Manga Boruto akan keluar setiap bulan dan penggemar dapat membaca petualangan Boruto di dunia Ninja.

Manga Boruto Bab 54 terakhir dirilis pada malam ini Sabtu 20 Januari 2021 dini hari WIB, dan para penggemar telah menunggu untuk perilisan bab 55 dengan ketidakpastian.

Namun, beredear kabar terkait dengan bocornya Manga Boruto Chapter 55 yang diunggah oleh beberapa warganet dan menunjukan sesuatu yang buruh terhadap Kurama.

Baca juga: Kapan Boruto Chapter 55 Bahasa Indonesia Rilis ? Read Boruto Chapter 55! RIP Kurama ? Kurama Died ?

Dilansir dari Republic World, Kurama merupakan rubah berekor sembilan yang merupakan salah satu dari sembilan monster berekor atau Kyubi.

Kemudian disegel dalam diri Naruto Uzuaki, sehingga Kurama menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan dunia.

Pada Kamis 18 Februari 2021, beberapa warganet mem-posting gambar yang diduga merupakan halaman dari chapter Boruto yang akan dirilis mendatang.

Dalam postingan tersebut mengisyaratkan bahwa kurama yang merupakan sobat naruto akan mati.

Seorang pengguna Twitter dengan akun @MAKISVN mengunggah empat gambar dari yang terlihat seperti bagian dari halaman Manga Boruto Chapter 55 yang akan dirilis 20 Februari atau Jumat 19 Februari 2021 malam WIB.

Baca juga: Kurama Death ? Baca Boruto Chapter 55 Mangaplus di https://mangaplus.shueisha.co.jp via Link Ini