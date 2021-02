PROMO JCO Terbaru Hari Ini 18 Februari 2021, Beli 1 Gratis 1 JCOFFEE DRIP hingga 28 Februari 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo terbaru dari JCO yang kembali hadir hari ini Kamis 18 Februari 2021.

Saat ini JCO memiliki promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP mulai 18 - 28 Februari 2021.

Sebelumnya JCO juga memiliki promo Weekly Promotion kali ini adalah 1 lusin donut + 1 L JCOFFEE dengan hanya 139 Ribu.

Masih dalam momen Spesial di momen hari Valentine sehari sebelumnya, JCO memiliki promo Valentine's Day, kamu bisa mendapatkan 2 minuman ukuran Due + 2 donut edisi Valentine hanya dengan 72 ribu.

Cocok banget untuk kamu melewatkan hari dengan keseruan-keseruan bersama orang-orang terdekat kamu.

Sebelumnya JCO juga memiliki promo Houjicha Zen, ragam produk terbaru dari JCO Indonesia.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Februari 2021 ini:

Buy One Get One

Minum kopi makin seru dengan promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP mulai 18 - 28 Februari 2021.

2 sachet kini hanya 19 Ribu atau 2 box hanya 70 Ribu.