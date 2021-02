Polres Melawi Lakukan Penindakan PETI, Amankan Belasan Orang Tersangka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Polres Melawi melakukan penindakan terhadap pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Dusun Selang Batu, Desa Nanga Belimbing, Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, Kalimantan barat, Selasa 16 Februari 2021.

Dalam kegiatan penindakan pelaku PETI tersebut diamankan sebelas orang.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Muhammad Ginting.

Kapolres Melawi AKBP Sigit Elianto Nurharjanto, S.I.K menyampaikan Tim saat di lokasi PETI menemukan aktivitas PETI yang dilakukan beberapa orang.

Barang bukti mesin dompeng yang diamanakan Polres Melawi, Selasa 16 Februari 2021

"Sesampainya dilokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Tim menemukan aktivitas PETI

dan mengamankan sebelas orang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa ijin selanjutnya pelaku dan Barang Bukti yang digunakan diamankan ke Satuan Reskrim Polres Melawi Guna Proses lebih lanjut," ucapnya

Selain mengamankan sebelas orang tersangka, satuan Reskrim Polres Melawi juga mengamankan barang bukti.

"Selain mengamankan sebelas orang tersangka, kami juga mengamankan barang bukti berupa tiga Unit mesin dompeng merk Tianli, tiga buah Pom sedot ukuran 6 Inc, tiga buah Mesin NS 50 warna merah, selang spiral ukuran 5 ½ inc warna biru, paralon ukuran 6 inc, paralon ukuran 5 inc, kain kian dan Pasir hasil hasil penambangan yang dimasukan ke dalam botol," jelasnya.

"Sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan kepada para pelaku," tutupnya.