Persiapan Hadapi Tes, 69 Calon Pendaftar TNI AD Dapat Binaan Kodim Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sebanyak 69 calon pendaftaran prajurit TNI-AD mengikuti pembinaan dari Kodim 1202/Singkawang dalam persiapan menghadapi serangkaian tes masuk TNI-AD.

Dandim 1202/Skw, Letkol Inf Condro Edi Wibowo didampingi Pasi Pers Kodim 1202/Skw turun langsung mengawasi pembinaan para calon pendaftar prajurit ini.

Dirinya bahkan telah memerintahkan segenap personel untuk segera mengambil data awal kemampuan anak binaan tersebut agar dapat mengukur kemampuan calon pendaftar prajurit ini.

"Sehingga dalam melaksanakan seleksi TNI tidak kaget dan telah mengerti apa saja yang akan di tes fisik. Semoga kualitas anggota TNI kedepan akan lebih baik lagi," terang Dandim kepada wartawan, Rabu 17 Februari 2021.

Dandim menegaskan, dalam pelaksanaan pendaftaran hingga batas pendaftaran ditutup, sepenuhnya tidak dipungut biaya apapun.

Selain itu, Dandim juga mengatakan, dalam menindaklanjuti perintah dari Komando Atas, selain anggota Makodim, para Babinsa juga diberikan wewenang untuk mempersiapkan putra-putri terbaik di Desa yang mereka bina untuk mengikuti seleksi tahapan penerimaan Prajurit TNI.

"Babinsa akan mendata dan mengecek persiapan adminitrasi maupun kondisi fisik kepada putra-putri yang mendaftar TNI-AD guna mempersiapkan prosedur yang harus dimiliki calon prajurit TNI-AD," katanya.

Dia jelaskan, bentuk pembinaan jasmani meliputi materi kesegaran jasmani yang terdiri dari lari 12 menit, Pull Up, Twin Sit Up, Push Up, Lungers dan Shuttle Run (Lari angka delapan). (*)