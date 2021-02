JADWAL Liga Eropa Live SCTV Jumat 19 Februari 2021, AC Milan Vs Crvena Zvezda ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Eropa 2021 memasuki babak 32 besar yang akan dihelat pada Jumat 19 Februari 2021 dini hari nanti.

Sejumlah laga seru bisa disaksikan live SCTV dan Vidio.com.

Pertandingan 32 besar Liga Eropa dibagi dalam dua sesi, yakni pada pukul 00.55 dan pukul 03.00 WIB.

Apa saja laga menarik yang akan tersaji nanti.

Adapun sejumlah laga menarik di antaranya AC Milan yang akan bertandang ke markas klub wakil Serbia, Crvena Zvezda.

AC Milan tentu patut waspada, Crvena Zvezda merupakan tim yang memuncaki kasta tertinggi di Liga Serbia.

Crvena Zvezda memimpin sementara klasemen liga Serbia.

Selain itu kekalahan dari Spezia di Liga Italia tentu bakal mempengaruhi psikologis para pemain AC Milan. Kekalahan yang memaksa Ibrahimovic CS harus turun ke peringkat dua klasemen sementara.

Selain mesti fokus di Liga Italia, Milan juga harus melakoni laga ketat di babak 32 besar Liga Eropa.

Menarik menyaksikan kiprah AC Milan di dua kompetisi yang masih berpeluang diraih pada musim ini.