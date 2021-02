KUNCI Jawaban Tema 6 Kelas 3 Halaman 41 42 43 44 45 46 47 Buku Paket Subtema 1 Energi dan Perubahan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah kunci jawaban Tema 6 Kela 3 SD.

Fokus pembahasan halaman 41 42 43 44 45 46 47 Subtema 1 Pembelajaran 5: Energi dan Perubahan.

Berikut Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 3 Halaman 39, 41, 42, 45, 46, 47 Subtema 1 Pembelajaran 5: Energi dan Perubahan selengkapnya:

Hari ini, Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata, mobil itu kehabisan bahan bakar.

Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain.

Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka!

Siti : Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?

Ibu : Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok.

Siti : Berarti bensin sumber energi mobil, ya Bu?

Ibu : Benar, Nak! Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan.

Siti : Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?

Ibu : Bahan bakar minyak (BBM) berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah, jutaan tahun yang lalu.

Siti : Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu?

Ibu : Iya, Nak! Butuh waktu yang sangat lama.

Siti : Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?

Ibu : Oh, tidak! BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik, untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan.

Siti : Lama kelamaan dapat habis ya Bu?

Ibu : Betul, Nak! Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit.

Siti : Oh begitu ya, Bu?

Ibu : Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun!

Siti : Oh, iya Bu!

Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 3 Halaman 41

Kalian telah membaca percakapan di atas. Sekarang, kerjakan tugas-tugas berikut!

1. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan.

Jawaban: