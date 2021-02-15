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JADWAL Liga Champions UCL Live Streaming SCTV Sports Babak 16 Besar Rabu 17 Februari 2021
Jadwal UCL babak 16 besar langsung menyajikan laga dua tim raksasa, Barcelona vs PSG dan RB Leipzig vs Liverpool.
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Jadwal Liga Champions UCL Live Streaming SCTV Sports.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions babak 16 besar akan bergulir pekan ini.
Sejumlah pertandingan super big match UEFA Champions League (UCL) dapat disaksikan melalui live streaming SCTV Sports.
Jadwal UCL babak 16 besar leg pertama akan langsung menyajikan dua pertandingan tim raksasa bertemu.
Keduanya, yakni mempetemukan Barcelona vs Paris Saint-Germain (PSG) dan RB Leipzig Vs Liverpool.
Kick-off kedua pertandingan akan berlangsung, pada Rabu 17 Februari 2021 dini hari WIB.
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Berikut Jadwal Liga Champions
Rabu 17 Februari 2021 Pukul 03.00 WIB (Leg 1)
* Barcelona Vs Paris Saint-Germain
Kamis 18 Februari 2021 Pukul 03.00 WIB (Leg 1)
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Barcelona vs PSG
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Sumber: Tribun Pontianak