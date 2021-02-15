Breaking News:

Liga Champions

JADWAL Liga Champions UCL Live Streaming SCTV Sports Babak 16 Besar Rabu 17 Februari 2021

Jadwal UCL babak 16 besar langsung menyajikan laga dua tim raksasa, Barcelona vs PSG dan RB Leipzig vs Liverpool.

zoom-inlihat foto JADWAL Liga Champions UCL Live Streaming SCTV Sports Babak 16 Besar Rabu 17 Februari 2021
vidio.com
Jadwal Liga Champions UCL Live Streaming SCTV Sports. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions babak 16 besar akan bergulir pekan ini.

Sejumlah pertandingan super big match UEFA Champions League (UCL) dapat disaksikan melalui live streaming SCTV Sports.

Jadwal UCL babak 16 besar leg pertama akan langsung menyajikan dua pertandingan tim raksasa bertemu.

Keduanya, yakni mempetemukan Barcelona vs Paris Saint-Germain (PSG) dan RB Leipzig Vs Liverpool.

Kick-off kedua pertandingan akan berlangsung, pada Rabu 17 Februari 2021 dini hari WIB.

Baca juga: JADWAL UCL 2021 - Menilik Rekor Pertemuan Sevilla Vs Borussia Dortmund

Berikut Jadwal Liga Champions

Rabu 17 Februari 2021 Pukul 03.00 WIB (Leg 1)

* Barcelona Vs Paris Saint-Germain

* RB Leipzig Vs Liverpool

Kamis 18 Februari 2021 Pukul 03.00 WIB (Leg 1)

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Jadwal Liga Champions UCL
JADWAL Liga Champions UCL 16 Besar
UCL Live Streaming SCTV Sports
Live Streaming SCTV Sports
Link Live Streaming SCTV Sports
Barcelona vs PSG
RB Leipzig Vs Liverpool
Berita Terkait :#Liga Champions
Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
Video Pilihan
Sosok Ayah dari Bayi di Cianjur yang Dilahirkan Janda Tanpa Hamil Mulai Terungkap, Ini Kata Polisi
Sosok Ayah dari Bayi di Cianjur yang Dilahirkan Janda Tanpa Hamil Mulai Terungkap, Ini Kata Polisi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan