Sambangi Warga, Personel Polsek Pelabuhan Imbau Kamtibmas dan Disiplin Protokol Kesehatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG -Di masa wabah Covid-19, jajaran personel Polsek Kawasan Pelabuhan dalam mencegah penyebaran covid-19 serta guna mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru.

Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan, Aipda Lilik Hermanto lakukan patroli di Warkop guna penerapan protokol kesehatan di sekitar Kawasan Pelabuhan Pelindo II Ketapang Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang , Sabtu 13 Februari 2021.

Baca juga: Personel Polres Amankan Ibadah Imlek di Kubu Raya, Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Dalam patroli tersebut, Hermanto melakukan komunikasi dengan masyarakat guna kontrol perkembangan keamanan dan pengecekan objek masyarakat di Kawasan Pelabuhan Pelindo II Ketapang dan memastikan masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan.

Hermanto menjelaskan kepada masyarakat terkait bahaya virus covid-19 dan terkait inpres no. 06 tahun 2020, pergub no. 07 tahun 2021, perbub no. 36 tahun 2020 yang kesemuanya berisi sanksi dan penerapan protokol pencegahan covid-19 dalam kehidupan sehari-hari.

“Sebangian besar masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan dalam pantauan patroli kami kali ini, situasi kamtibmas masih cukup aman dan kondusif," ungkap Aipda Lilik Hermanto.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan juga menjelaskan bahwa kegiatan patroli akan di barengi dengan penanggulangan covid-19 di objek Kawasan Pelabuhan Pelindo II Ketapang, dan itu merupakan giat rutin aparat kepolisian dalam mendisiplinkan masyarakat, agar kehadiran mereka ditempat keramaian, tidak membahayakan antara satu dengan yang lain.