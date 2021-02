PREDIKSI Juventus Vs Inter Milan Jadwal Coppa Italia Live TVRI Malam Ini, Semifinal Leg 2 tvri Live . Cek link live streaming TVRI malam ini lengkap di artikel ini. / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juventus akan meladeni Inter Milan dalam lanjutan laga semifinal Coppa Italia Selasa 9 Februari 2021 waktu setempat atau Rabu 10 Februari 2021 dini hari lagi.

Pertemuan keduanya akan menjadi laga pamungkas untuk merebut satu tike ke pertandingan final Coppa Italia 2021 musim ini.

Bukan sekadar pertandingan tentunya, lantaran laga semifinal Coppa Italia 2021 Leg 2 kali ini juga merupakan pertaruhan prestise dua raksasa sepak bola Italia.

Juventus Vs Inter Milan, yang dikenal juga sebagai Derby d Italia.

Seperti biasa, laga ini akan ditayangkan di stasiun televisi nasional TVRI Live.

Adapun jadwal Coppa Italia Live TVRI malam ini untuk duel Juve Vs Inter di semifinal Coppa Italia 2021 Leg 2 kali ini dijadwalkan akan mulai kick off pukul 02.45 WIB Rabu dini hari nanti.

Lantas, siapa kira-kira yang akan menang di duel Juve Vs Inter kali ini?

Sebelum laga dimulai, kita bisa membuat prediksi Juventus Vs Inter Milan untuk memperkirakan hasil akhir yang didapat.

Prediksi Juventus Vs Inter Milan di laga Semifinal Coppa Italia Leg 2 Rabu dini hari nanti, satu di antaranya bisa dilihat dari catatan head to head Juventus Vs Inter Milan itu sendiri.

Dengan melihat catatan head to head Juventus Vs Inter Milan tersebut, sedikitnya akan terlihat trend hasil pertandingn yang didapatkan masing-masing tim.