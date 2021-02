JADWAL UEFA Champions League 2021 - Barcelona Unggul Rekor Pertemuan dari PSG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empat laga pembuka bakal mewarnai duel babak 16 besar Liga Champions pada 17-18 Februari 2021 nanti.

Empat laga tersebut yakni Barcelona Vs PSG, RB Leipzig vs Liverpool dan FC Porto vs Juventus

serta Sevilla vs Dortmund.

Mengulas jelang pertemuan Barcelona Vs PSG dari segi rekor pertemuan.



Dari lima pertemuan terakhir, Barcelona ternyata lebih dominan atas raksasa Perancis PSG.

Barcelona berhasil menang sebanyak empat kali dan hanya sekali kalah dari PSG.

• Babak 16 Besar Liga Champions Eropa 2020 2021, Cek Jadwal 16 Besar Liga Champion 2020

Terakhir Barcelona mencukur PSG dengan skor 6-1 pada 2017 silam.

Comeback gemilang Lionel Messi dkk saat itu sekaligus memupuskan harapan PSG dari ajang UCL.

Namun seiring berjalannya waktu, pertemuan Barcelona dan PSG saat ini tentu jauh berbeda baik dari segi materi pemain dan pelatih.

Jadi, menarik menyaksikan laga kedua tim di leg pertama yang akan digelar pada 17 Februari di mana Barcelona akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah.

Head to head Barcelona Vs PSG