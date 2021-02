Paket HokBen All Out Super Bowl , Promo HokBen Hari Ini Mulai Rp 35 Ribu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo Hokben Hari Ini hadirkan beragam varian Super Bowl.

Promo HokBen hari ini memberikan penawaran khusus yang bertajuk All Out Super Bowl.

Beragam varian Super Bowl bisa Anda nikmati.

Pilihannya terdiri dari karaage with honey mustard, karaage with umakara atau karaage with honey mustard plus beef teriyaki.

Ada juga pilihan Super Bowl lainnya yang terdiri dari karaage with umakara plus beef teriyaki, chicken sukiyaki don atau beef sukiyaki don.

Melansir Instagram HokBen, beragam varian super bowl ini dibanderol Rp 35.000 nett per porsi, kecuali beef sukiyaki don Rp 40.000.

Beragam varian promo HokBen hari ini cocok untuk Anda yang menyukai masakan Jepang.

Karena harganya terjangkau, Anda bisa menghemat bujet kulineran di akhir bulan dan menikmati beragam varian menunya bersama keluarga di rumah atau teman di kantor.

Sebagai informasi, HokBen merupakan restoran cepat saji yang menyajikan menu makanan khas Jepang.

Berbasis di Jakarta, HokBen memiliki visi untuk menciptakan dan menyediakan makanan yang berintegritas.