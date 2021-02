Lirik Lagu Galau Galau Galau Citra Scholastika & Kunci Gitar ! Jadi Soundtrack Ikatan Cinta RCTI

Lagu tersebut diputar saat Andin yang tengah menaiki tangga Pengadilan Agama tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan hendak terjatuh.

Dengan sigap, Aldebaran segera menyelamatkan Andin.

Al pun menuntun Andin untuk menaiki tangga.

Lagu Galau Galau Galau dilantunkan oleh penyanyi Citra Scholastika.

Berikut Lirik lagu dan Kunci Gitar Citra Scholastika - Galau Galau Galau, Ost Sinetron Ikatan Cinta :

[intro] C Am F Fm

C F

Dimanakah ku mencari

Dm G

Pengganti dirimu kasih

C F

Ku termimpi namamu

Dm G

Tak pernah berakhir

F G Em A Dm

Berat tuk ingkari semua tentang kamu

G Gm C

Semua tentang kita

F E Am

Dan kini ku yakin dalam hatiku

Dm F G

Kau takkan terganti dan takkan ku berpaling

[chorus]

C

Ku galau karena ku masih mencintaimu

Am

Ku galau karena ku masih merindukanmu

F Em

Kau yang terindah untuk hatiku

Dm G C

Kasih sungguh ku galau karenamu

F G Em A Dm

Berat tuk ingkari semua tentang kamu

G Gm C

Semua tentang kita

F E Am

Dan kini ku yakin dalam hatiku

Dm F G

Kau takkan terganti dan takkan ku berpaling

[chorus]

C

Ku galau karena ku masih mencintaimu

Am

Ku galau karena ku masih merindukanmu

F Em

Kau yang terindah untuk hatiku

Dm G

Kasih sungguh ku galau karenamu

[solo] Dm E Am D Dm Em G

[chorus]

C

Ku galau karena ku masih mencintaimu

F

Ku galau karena ku masih merindukanmu

Dm Am

Kau yang terindah untuk hatiku

C Dm Em F

Kasih sungguh ku galau

Dm G C

Kasih sungguh ku galau galau galau karenamu