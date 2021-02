KUNCI JAWABAN Tema 6 Kelas 3 Halaman 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Sumber Energi Pembelajaran 5. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kunci jawaban Tema 6 Kelas 3 SD berikut ini.

Kali ini akan dibahas Tema 6 Kelas 3 SD.

Ingat kunci jawaban yang ada pada artikel ini hanyalah alternatif untuk bahan belajar dari rumah.

Fokus pembahasan adalah halaman 39, 41, 42, 45, 46, 47 Subtema 1: Sumber Energi Pembelajaran 5.

Kunci jawaban ini untuk orang tua atau wali murid dalam membimbing ataupun mengkoreksi pelajaran anaknya.

• KUNCI JAWABAN Tema 6 Kelas 3 Halaman 23 24 25 26 27 Energi dan Perubahan Subtema 1 Pembelajaran 3

Berikut Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 3 Halaman 39, 41, 42, 45, 46, 47

Hari ini, Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata, mobil itu kehabisan bahan bakar.

Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka!

Siti : Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?

Ibu : Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok.

Siti : Berarti bensin sumber energi mobil, ya Bu?

Ibu : Benar, Nak! Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan.

Siti : Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?

Ibu : Bahan bakar minyak (BBM) berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah, jutaan tahun yang lalu.

Siti : Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu?

Ibu : Iya, Nak! Butuh waktu yang sangat lama.

Siti : Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?

Ibu : Oh, tidak! BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik, untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan.

Siti : Lama kelamaan dapat habis ya Bu?

Ibu : Betul, Nak! Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit.

Siti : Oh begitu ya, Bu?

Ibu : Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun!

Siti : Oh, iya Bu!

• KUNCI JAWABAN Tema 6 Kelas 3 Halaman 48 49 50 51 Pembelajaran 6 Subtema 1 Sumber Energi Hal 48-51

Kunci Jawaban Tema 6 Kelas 3 Halaman 41