Kajati Masyhudi Sebut Peran SR dan MY Bantu Lancarkan Tindak Pidana Kredit Fiktif Perbankan Daerah

Kajati Kalbar DR Masyhudi pimpin konferensi pers tentang penetapan dan penahanan tersangka SR dan MY kasus Tipikor kredit fiktif salah satu perbankan daerah Kalbar di Kantor Kejati Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalbar lakukan penahanan dua orang yang sudah di tetapkan sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kasus Kredit Fiktif melalui pemberian Fasilitas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa dari sebuah Perbankan Daerah di Kalbar

Kepala Kejati Kalbar DR Masyhudi ungkap peran dua tersangka SR dan MY yakni membantu atau bersama-sama dengan tersangka 3 orang yakni Hery Murdianto, Kasub Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang M Rajali selaku Kepala Cabang dan Sulastiyo Ageng sebagai Kasi Kredit dari Perbankan Daerah Kalbar tahun 2018 di Kabupaten Bengkayang.

"Bahwa tersangka SR Bersama-sama dengan Herry Murdiyanto mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak dan SPK sebanyak 31 perusahaan untuk 74 paket pekerjaan untuk memperoleh Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dari Bank Kalbar Cabang Bengkayang, " kata Kajati Kalbar saat mengelar konferensi pers.

Lanjutnya, Dan tersangka M Y sendiri berperan mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak untuk memperoleh Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ).

"Dan MY menerima pemberian uang dari para Direktur CV/Pelaksana, namun dokumen-dokumen kontrak dan SPK yang dibuat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dalam mengurus permohonan kredit dengan jaminan SPK yang ditandatangani Herry Murdiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs SUPRIYANO (1 SPK) dan Ir. Gunarso (74 SPK) selaku Pengguna Anggaran dalam SPK yang dicantumkan tentang sumber anggaran proyek yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 0689/060-01.2.01/29/2018 TA 2018, " papar Mantan Kajati Yogjakarta.

Dan kemudian saat pembayaran dan pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan karena program tersebut (SPK dan DIPA) fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah c.q bank Kalbar sebesar Rp 8.857.600.000.

Dan kemudian, Kajati Kalbar menuturkan kedua tersangka ini akan di sangkakan pasal 2 (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan diundangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. no 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Kajati Kalbar DR Masyhudi mengatakan bahwa perkara ini merupakan splitsing atau perkara yang dipisah dari perkara sebelumnya yang sudah inkraht atau berkekuatan hukum tetap atas nama 3 Terpidana Herry Murdiyanto, M Rajali dan S.Ageng terkait kasus Tipikor kredit Fiktif Bank Kalbar.

Sebelumnya kedua tersangka ST dan MY telah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan penyidikan oleh tim Pidsus Kejati Kalbar yang akhirnya keduanya pada hari Selasa, 2 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di ruang pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar dilakukan penahanan terhadap 2 orang Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa Bank Daerah untuk dalam rangka kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dua orang tersangka yang di tahan oleh Kejati Kalbar yakni SR (33) warga Bengkayang yang berprofesi sebagai konsultan dan MY (38) warga Bengkayang yang merupakan PNS di lingkungan Pemkab Bengkayang yang nantinya akan di lakukan penahanan di Rutan Pontianak

Menurut hasil pemeriksaan sementara oleh Tim Pidsus Kejati Kalbar Kedua tersangka ini terlibat dalam tindakan pidana korupsi yang terdapat kerugian Negara/Daerah dalam kasus korupsi ini adalah sebesar Rp. 8.857.600.000.

Dan dalam penyidikan perkara ini, Tim Pidsus berhasil melakukan penyelamatan kerugianan negara dengan melakukan penyitaan oleh penyidik sebesar Rp. 1.308.838,182. (*)